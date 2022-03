Sci alpino: A Borroni e Seletto la Gymkana veloce di Valtournenche

Gymkana veloce riservata ai Cuccioli 2 (anno 2010), gara valida per il circuito regionale Asiva a Valtournenche vinta da Alyssa Borroni e Pietro Seletto. Organizzata dal Club de Ski, in palio il Trofeo Castello, dalle 10 sulla pista Stadio Slalom Salette, al termine della gara riservata ai Cuccioli 1 (anno 2010). Per la classifica per società ‘parziale’, al comando lo Sc Crammont MB, a precedere lo Sc Courmayeur MB e, terzo, lo Sc Val d’Ayas.

Nella competizione in rosa, a imporsi. è Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 49”38), seguita da Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 51”18) e da Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 52”07). In quarta posizione troviamo Blanche Quinson (Sc Val d‘Ayas; 52”19) e, in quinta, Nicole Serafini (Sc Crammont MB; 52”70).



In campo maschile, prima e terza posizione allo Sc Azzurri del Cervino, grazie al successo di Pietro Seletto (51”05) e al piazzamento di Lorenzo Composto (51”54), con piazza d’onore a Umberto Chiozza (Club de Ski Valtournenche; 51”33). Al quarto posto Rafael Pieiller (Club de Ski; 51”61) e, quinto, Gabriele Bilardello (Sc Val d’Ayas; 51”70).

IbuCup Biathlon



SuperSprint 7,5 km maschile nel palinsesto della tappa svizzera di Lenzerheide di IbuCup di Biathlon. Dopo la qualifica, che assegna trenta posti per la finale, doppietta tedesca con Philipp Horn (17’23”8; 0 1 0 0) e Justus Strelow (a 9”5; 0 0 0 1) e terzo il francese Emilien Claude (a 13”5; 1 0 0 1). In 12° posizione Patrick Braunhofer; non hanno superato il ‘taglio’ della qualifica, 31° Daniele Fauner, 34° Daniele Cappellari; 55° Cédric Christille (Fiamme Gialle; 11’55”0; 2 2).