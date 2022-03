Biathlon: Allo Sc Bionaz Oyace la Coppa Sc Amis de Verrayes a Bionaz

Format inedito a Bionaz nella gara del circuito Unicredit: Single mix per Giovani, Allievi e Ragazzi e Sprint per Cuccioli e Baby; organizzata dallo Sc Amis de Verrayes, in palio per la classifica per società la coppa del sodalizio organizzatore, vinta dallo Sc Bionaz Oyace.



Categoria Giovani * 13,5 km – Single mix pc – A imporsi è il Gs Godioz, grazie a Alice Pacchiodi (49’14”0; 1+1), davanti allo Sc Bionaz Oyace (Julien Petitjacques, Alessia Martini; 50’22”9; 4+1) e allo Sc Bionaz Oyace (Chiara Barailler, Andrea Cecchellero; 50’59”9; 0+1).





Categoria Allievi * 9 km – Single mix ac – Vince lo Sc Bionaz Oyace, Kristel Barailler e Mattia Bétemps (39’57”6; 5+8), sullo Sc Brusson (Elodie Christille, Orlando Carraro; 40’28”8; 7+7) e Sc Amis de Verrayes (Etienne Meynet, Julie Desayeux; 41’54”1; 7+10).



Categoria Ragazzi * 9 km – Single mix ac – Ancora una vittoria dello Sc Bionaz Oyace, grazie a Sofia Barailler e Walter Landry (43’14”6; 8+5), che precedono lo Sc Granta Parey (Carol Gontel, Hervé Martin; 46’03”5; 12+5) e la seconda formazione dello Sc Bionaz Oyace (Claire Jorioz, Andrea Orlando; 46’43”1; 11+6).



Categoria Cuccioli * 1,5 km – Sprint ac – Successo di Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 11’13”9; 4 4) davanti a Linda Laura Pinet (Sc Champorcher; 11’19”4; 0 4) e a Martina Tiraboschi (Gs Godioz; 11’36”8; 1 1). Al maschile, vittoria di Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 8’17”6; 0 1) seguito da Davide Andreo (Gs Godioz; 9’53”9; 1 0) e da Thierry Gens (Sc Brusson; 10’02”6; 3 0).

Categoria Baby * 1 km – Sprint ac – Doppietta del Gs Godioz, con Coralie Jeantet (9’18”7; 0 1) e Alice Borbey (9’58”7; 0 5), e 3° Nicole Desandré (Sc Bionaz Oyace; 11’51”8; 0 4). Nei maschietti, vittoria di Elia Pinet (Sc Champorcher; 9’30”9; 3 1) a precedere Gabriele Pession (Sc Amis de Verrayes; 9’43”7; 3 3) e Paolo Bosonin (Sc Champorcher; 10’14”2; 3 3).



CdM Biathlon



Sprint, 10 km maschile, questo pomeriggio, di Coppa del Mondo di Biathlon, a Kontiolahti (Finlandia), vinta dal francese Quentin Fillon Maillet (23’21”0; 0 0). All’13° Thomas Bormolini (Cse; 24’12”7; 0 1); 53° Didier Bionaz (Cse; 25’31”2; 1 1).



Sci alpino



Slalom Fis, valido per il Campionato nazionale sanmarinese a Kronplatz (Alto Adige) vinto al femminile dalla francese Mastasia Noens (1’26”81). Al quinto posto Martina Perruchon (Cse; 1’28”03). Al maschile, successo dello svizzero Joel Luetolf (1’19”11). In 52° posizione Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’23”63); non ha concluso la prima manche Benjamin Alliod (Cse).