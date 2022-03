Ciclismo: Gabriel Borre nono tra gli Juniores

San Zeno di Montagna (Verona) ha ospitato questa mattina - domenica 6 marzo - la prima tappa del circuito Internazionali d’Italia Series di cross country. Subito una buona prestazione per lo Juniores Gabriel Borre che ha concluso nono a 3’25” da Romano Püntener (Liechtenstein), primo davanti a Marco Betteo (Scott Libarna) e Nicolas Milesi (Ciclistica Trevigliese).

Primi punti UCI per Borre. Stefano Gerbaz ha chiuso 33° partendo dal fondo, mentre Alessio Cino è stato costretto al ritiro dopo una caduta.

Tra le under 23 Camilla De Pieri ha terminato diciannovesima di categoria, 31a tra le Open, tagliando il traguardo con 13’04” di ritardo da Giada Specia (Wilier-Pirelli) che si è imposta su Martina Berta (Santa Cruz) e Giorgia Marchet (Trinx Factory). Si è ritirata Camilla Martinet. Esordienti e Allievi hanno invece partecipato alla prima prova del Campionato giovanile di società, gara andata in scena sul tracciato di Torre Canavese, tecnico e lungo.

È stata la prima gara stagionale per il Cicli Lucchini, reduce dal raduno pre-stagionale in Liguria in cui è stato fatto un gran carico di lavoro. Nelle Allieve secondo anno nona posizione per Emilie Bionaz, nella gara vinta da Elisa Lanfranchi (Ciclisti Valgandino); al maschile Gilles Del Degan ha chiuso 34°, Giuseppe Abbate invece 42°, entrambi protagonisti di un buon avvio prima di accusare un calo fisico.

Negli Allievi 1 bella prova per Alessandro Fantone, 18°, con Mathieu Grimod che ha completato il cross country con la 43a prestazione.

Negli Esordienti secondo anno, 24° Fabien Borre, autore di una buona prova complessiva; 72° Erik Henriod e 94° Davide Savoia.

Prime esperienze invece per Matteo Abbate, Christian Faita e Sebastian Amadei che negli Esordienti 1 hanno concluso al 90°, 100° e 102° posto.