Sci alpino: Martina Perruchon seconda nello Slalom Fis del Sestriere

Dopo il Gigante seconda giornata dedicata al Grand Prix Italia femminile al Sestriere (Torino) con lo Slalom Fis che vede Martina Perruchon concludere in seconda posizione a soli 24/100 dalla vittoria.



Ad imporsi tra i pali stretti è la francese Kenza Lacheb (1’41”94; già al comando a metà gara), che precede Martina Perruchon (Cse; 1’42”18; seconda al termine della prima manche) e la gardenese, vincitrice del Gigante del giorno precedente, Vivien Insam (1’42”28). Al 6° posto Lucrezia Lorenzi (Cse; 1’42”72); 22° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’46”73); 25° Nadine Brunet (Sc Aosta; 1’47”09); 27°, 5° Aspiranti, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’47”17); 41° Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’51”37).



EC Snowboard



Seconda giornata di Coppa Europa di Snowboardcross a Pitzal (Austria) e vittoria nella competizione in rosa della francese Margaux Herpin. In 17° posizione Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur); 24° Margherita Gal (Aosta Snowboard club). In campo maschile, successo del tedesco Martin Noerl; 49° Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).