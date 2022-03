Sci alpino: Alice Calaba tredicesima nella Discesa di Panorama

Prima gara dei Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino a Panorama (Canada) con la disputa della Discesa libera femminile che ha visto Alice Calaba concludere in tredicesima posizione.



Il titolo iridato di categoria è stato vinto dall’austriaca Magdalena Egger (1’28”33), che ha preceduto la tedesca Emma Aicher (1’28”46) e la statunitense Lauren Macuga (1’28”58). Al 10° posto la badiota Vicky Bernardi (1’29”82); 13° Alice Calaba (Cse; 1’30”38).



Cancellato, almeno al momento, per le non buone condizioni meteo, la Discesa maschile, la rassegna iridata Juniores prosegue, questa sera, alle 21.30, con il SuperG femminile. al cancelletto di partenza tutte le azzurre: con il pettorale 1 Vicky Bernardi; 26 Beatrice Sola; 35 Alice Calaba; 40 Sophie Mathiou (Cs Carabinieri); 48 Annette Belfrond (Cse).



CdM Biathlon



Staffetta 4x7,5 km maschile, oggi, alle 14.30, della tappa di Coppa del Mondo maschile, a Kontiolahti (Finlandia), con il quartetto azzurro al via con il pettorale 4: Thomas Bormolini (Cse), Lukas Hofer, Didier Bionaz (Cse) e Tommaso Giacomel la composizione.



CIA Scialpinismo



Campionati italiani Assoluti, Mass start, di Scialpinismo, domenica 6 marzo, a Colere (Bergamo) dov’è iscritto Sébastien Guiachardaz (Sc C. Gex).



CpI Scialpinismo



Tappa di Coppa Italia Giovani di Scialpinismo, domenica 13 marzo, a Cortina d’Ampezzo (Belluno) dove sarà presente la squadra Asiva, guidata da Emanuel Conta: Noemi Junod, Clizia Vallet, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex).