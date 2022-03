Biathlon: Carrara prima, M. Trabucchi nona nella Sprint di Lenzerheide

Ancora il Biathlon azzurro e nella fattispecie in tinte rossonere a portare lustro alla disciplina a livello internazionale grazie alla vittoria di Michela Carrara e l’ottimo nono posto di Martina Trabucchi nella Sprint di IbuCup, apertura della tappa elvetica di IbuCup Senior.



Nella 7,5 km femminile, bella vittoria di Michela Carrara (Cse; 24’11”2; 1 0), figlia di un ottimo poligono, a precedere la norvegese Karoline Erdal (24’20”4; 0 1) e la francese Caroline Colombo (24’20”5; 0 2). Nona posizione di Martina Trabucchi (Cse; 24’48”3; 0 0). Al 16° posto Eleonora Fauner; 23° la cuneese dell’Esercito, Gaia Brunetto (26’04”6; 1 0).

Doppietta norvegese nella 10 km maschile, Johannes Dale (23’59”8; 1 0; 6 volte sul podio di Coppa del Mondo, con una vittoria) e Endre Stroemsheim (24’22”8; 1 0), e terzo il tedesco Lucas Fratzscher (24’58”2; 1 1). In 22° e 23° posizione Daniele Fauner e Daniele Cappellari; 30° Cédric Christille (Fiamme Gialle; 26’53”0; 1 1); 33° Patrick Braunhofer.



Seconda giornata di IbuCup sabato 5 alle 10 e 11 con le qualifiche e la finale della 4,5 km SuperSprint maschile; alle 13.40 e 15.20 la 4,5 km SuperSprint femminile.



CdM Sci alpino



Miglior tempo di Dominik Paris (1’44”70) nella seconda prova cronometrata della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, a Kvitfjell (Norvegia). Al 10° posto Matteo Marsaglia (Cse; 1’45”85); 24° Guglielmo Bosca (Cse; 1’46”40); 66° Nicolò Molteni (Cse; 1’48”27).



Oggi e domani, dalle 11.30, due Discese libere valide per la Coppa del Mondo; domenica, dalle 11, il SuperG.



CMJ Sci alpino



Prima ed unica prova cronometrata della Discesa libera dei Campionati Mondiali Juniores a Panorama (Canada), e miglior tempo fatto registrare dall’austriaca Magdalena Egger (1’29”05). Al 15° posto la badiota Vicky Bernardi (1’32”09); non ha concluso la sua discesa Alice Calaba (Cse).