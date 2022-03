PECHINO 2022: Con la cerimonia al National Stadium aperta la XIII Paralimpiade invernale

Di fronte al Presidente della Cina Xi Jinping e al Presidente dell’IPC Andrew Parsons, gli atleti delle 46 delegazioni presenti in Cina hanno sfilato nel meraviglioso impianto chiamato Nido d’uccello, stadio che, nel 2008, ha ospitato la cerimonia di apertura e le gare di atletica delle Paralimpiadi estive di Pechino 2008.

Sono 564 atleti si affronteranno nei 78 eventi medaglia previsti dal calendario (39 per gli uomini, 35 per le donne, 4 misti). Sei gli sport coinvolti: sci alpino, sci nordico, snowboard, sci di fondo, biathlon, curling e para ice hockey.

A sfilare, per la prima volta in una Paralimpiade invernale, le delegazioni di Israele, Porto Rico e Azerbaijan.

Alfiere della delegazione italiana Giacomo Bertagnolli, plurimedagliato ai Giochi di PyenogChang 2018 nella disciplina dello sci alpino, che ha guidato il team azzurro composto da 32 elementi (29 atleti e 3 atleti guida).

"E' stata un'emozione indescrivibile - ha dichiarato Bertagnolli - essere lì davanti, guardare la bandiera, è stato tutto incredibile. Tra poche ore saremo in gara e l'adrenalina sta salendo: non dobbiamo farla scendere ma dare il 100% domani in pista per riuscire a fare bene".

A farla da padrone, in termini numerici, il Paese ospitante: la Cina può contare su 96 atleti, impegnati in tutte e sei gli sport presenti nel calendario. A seguire nella classifica delle squadre più numerose gli Stati Uniti, che di atleti ne portano 65.

La Nuova Zelanda può vantare l’atleta più anziana, Pam Wilson, 66 anni per la giocatrice di curling. La sciatrice austriaca Elina Star, con i suoi 15 anni, è invece l’atleta più giovane.

Domani, 5 marzo, inizio dei XIII Giochi Paralimpici invernali. Alle 3 ora italiana, in gara subito il portabandiera dell’Italia Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli, impegnati nella discesa libera di categoria visually impaired maschile. In campo femminile, ci saranno Martina Vozza, l’atleta italiana più giovane in Cina (diciotto anni ancora da compiere) e la sua guida Ylenia Sabidussi. Per la categoria standing maschile, scenderà in pista Federico Pelizzari.

Alle 9.35 ora italiana, la Nazionale Italiana di para ice hockey debutterà ai Giochi affrontando la Repubblica Ceca nel match valido per il Gruppo B (dello stesso girone fanno parte anche Slovacchia e Cina).