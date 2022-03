Trail: Conto alla rovescia per la prima edizione del Winter Duathlon del Monte Bianco

L'associazione sportiva Trail Mountain Asd con sede a Courmayeur organizza la prima edizione del Winter duathlon del Monte Bianco il 26 marzo: una gara promozionale di duathlon in versione invernale nella Valdigne che vedrà gli atleti gareggiare in due discipline distinte: MTB + SKI ALP per un totale di 25 km. Società organizzatrice dell’evento è Trail Mountain Asd capitanata da Gigi Riz, ideatore anche del Vertical Trail di Courmayeur Mont Blanc, 30 e 31 luglio 2022.



Frazione MTB: partenza dal comune di La Salle alle 15 per la frazione di MTB. Il percorso è lungo circa 14 km, facile e adatto a tutti; si percorreranno strade asfaltate, poderali, sterrato e single trek. I comuni attraversati saranno: La Salle, Morgex, Pre St. Didier, Dolonne, Courmayeur.



Frazione SKIALP 11 km: cambio attrezzatura e dal Park Fun di Dolonne inizia la frazione di SKI ALP, che prosegue sulla vecchia pista dell’ARP. Breve discesa sino al Colle di Joula, successivamente risalita fino al raggiungimento della stazione a monte della funivia dell’Arp, successiva discesa tracciata con lampade luminose in modo sicuro per gli atleti su pista battuta e raggiungimento della stazione di partenza della telecabina di Dolonne. Infine ultimi 400 metri senza gli sci verso il traguardo posto sul piazzale del mercato di Courmayeur.



Programma del Winter Duathlon



9 – 14 Apertura ufficio consegna pettorali – sala del comune di La Salle (via Col Serena, 9)



11 – 14.30 Apertura zona cambio per tutte le categorie M/F – Fun Park Dolonne (Str. Checrouit, 7), il materiale dovrà essere portato entro e non oltre le 14.30/15



Partenza frazione MTB 15.30 – Arrivo previsto dei primi atleti della frazione MTB e successivo cambio SKIALP alle 17



Arrivo previsto dei primi atleti di SKIALP alle 18



Inizio pasta party e premiazioni presso 4810 FUD e FAN Dolonne Sono previste categorie individuali M/F e le staffette M/F/MISTE. Le iscrizioni sono aperte sul sito di wedosport.net https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=54796