Sport invernali: Calendario delle gare con tutti gli appuntamenti in Valle d’Aosta fino al 13 marzo

Di seguito il calendario completo degli sport invernali fino al 13 marzo:



Sabato 5 marzo, dalle 10, sulla Stadio Slalom Salette di Valtournenche, Gymkana veloce per i Cuccioli 2, organizzata dal Club de Ski, circuito Asiva, trofeo Castello.



Sabato 5, dalle 14.30, sulla Dzovennoz di Bionaz, Single Mix piccolo calibro e Sprint aria compressa per tutte le categorie, organizzato dallo Sc Amis de Verrayes, circuito Unicredit.



Sabato 5, dalle 9.30 sulla Leissé di Pila, due Giganti di Coppa Italia Master, organizzati dallo Sc Pila, trofeo messo in palio dal sodalizio organizzatore.



Domenica 6, dalle 9, sulla Ostafa 2 di Campoluc, Slalom Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzata dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Hòtel Granta Parey.



Domenica 6, dalle 10, sulla Stadio Slalom di Valtournenche, Gymkana veloce per i Cuccioli 1, organizzata dal Club de Ski, circuito Asiva, trofeo Castello.



Domenica 6, dalle 9.30, sulla Le Greye di Courmayeur, Gigante Allievi, circuito Gros Cidac, organizzati dallo Sc Courmayeur MB, trofeo Bergland.



Domenica 6, dalle 9.30 sulla Leissé di Pila, due Giganti Master, organizzati dal Master Team Pila, trofeo TecnItalia Cup.



Domenica 6, dalle 9.30, sul Prato di Sant’Orso di Cogne, Individuale in tecnica classica per Giovani, Senior e Ragazzi, Individuale skating per Baby e BabySprint, circuiti Seniores, Asiva, Gros Cidac, giornata organizzata dallo Sc Valdigne MB, coppa Luigi Pascal.



Lunedì 7 e martedì 8, dalle 9 sulla Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité, due Slalom Fis maschili, validi per il Grand Prix Italia, organizzati dallo Sc Gressoney MR.



Mercoledì 9 e giovedì 10, sulla Bellevue di Pila, due Giganti, Fis e Fis Junior, circuito Cva Energie, organizzati dallo Sc Chamolé, coppa Comune di Charvensod e Maison de Jean.



Giovedì 10, Campionati regionali Children, organizzati dallo Sc Crammont MB, circuito Gros Cidac, a Courmayeur, con la prova e il SuperG Ragazzi. Venerdì 11, stesso programma, per gli Allievi; sabato 12, lo Slalom e, domenica 13, il Gigante, Allievi e Ragazzi.



Venerdì 11, sulla Bellevue di Pila, due Giganti Master, organizzati dallo Sc Pila.



da venerdì 11 a domenica 13, dalle 9 sul Prato di Sant’Orso di Cogne, organizzati dallo Sc Gran Paradiso, i Campionati italiani Ragazzi di Fondo, con in palio i titoli del Cross country cross in skating, l’Individuale in tecnica classica e la Staffetta mista in tecnica libera.



domenica 13, dalle 10 sulla Stadio Slalom Salette, Gigante Baby 1 e 2, circuito Unicredit, organizzato dal Club de Ski, trofeo Generali Silva sas.