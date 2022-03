Sci nordico: Federico Pellegrino quinto nella Sprint in tecnica classica di Drammen

Un buon quinto posto di Federico Pellegrino nella Sprint in tecnica classica di Drammen (Norvegia), tappa della Coppa del Mondo di Fondo.



Dopo una qualifica non facile, 28° tempo, Federico Pellegrino (Fiamme Oro) è secondo – alle spalle del finlandese Joni Maki – nella quarta batteria dei quarti, mentre vince con autorevolezza la seconda semifinale. In finale conclude al quinto posto, tappa che segna la prima vittoria in Coppa del Mondo del francese Richard Jouve, che precede il cinese Qiang Wang (che porta la Cina per la prima volta sul podio nel massimo circuito mondiale del Fondo), con terzo un altro transalpino, Lucas Chanavat.



Al femminile successo della norvegese Maiken Caspersen Falla davanti alla svedese Jonna Sundling e alla slovena Anamarija Lampic. Buona la qualifica di Greta Laurent (Fiamme Gialle), dove fa segnare l’ottavo tempo. Nella terza batteria dei quarti è quarta, e fallisce l’accesso alle semifinali come lucky looser per soli 61/100, concludendo 16° nella generale.