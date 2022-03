Biathlon: Trabucchi oro, Leonesio argento nelle Staffette di Soldier

Italia sugli scudi a Soldier Hollow (Utah; Usa) nelle Staffette che hanno chiuso i Campionati Mondiali Juniores e Giovani; Beatrice Trabucchi è oro col quartetto femminile mentre Iacopo Leonesio conquista l’argento nella competizione maschile.

Nella 4x6 km, le azzurre hanno schierato Rebecca Passler (18’23”0; 0+1 0+0) al lancio, che dà il cambio in seconda posizione attardata di 6”2 dalla battistrada, l’elvetica Lea Meier (Svizzera che chiuderà poi ottava), a Linda Zingerle (19’10”1; 0+2 0+0), e porta le azzurre al comando. La terza frazione è appannaggio di Beatrice Trabucchi (Cse; 19’54”2; 0+1 0+0) che resiste alla dirompente azione della tedesca Luise Mueller (capace di recuperare 40” di svantaggio) e lascia il finale, seconda a 4”2, a Hannah Auchentaller (19’20”1; 0+2 0+0), che fa il vuoto, e l’Italia con zero errori al poligono in piedi (20 su 20) conquista il gradino alto del podio, con il tempo complessivo di 1h 16’47”4 (0+6), a precedere la Germania (Johanna Puff, Mareike Braun, Luise Mueller, Lisa Maria Spark; 1h 17’12”2; 1+8; a 24”8) e, terza, la Francia (Camille Coupe, Noemie Remonnay, Océane Michelon, Jeanne Richard; 1h 19’38”8; 1+10).

Nella 4x7,5 km maschile, al lancio c’è Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 18’33”1; 0+1 0+1; 2° tempo, Italia 2° a 14”2), che lascia il testimone all’alpino altoatesino David Zingerle (Cse; 18’45”4; 0+1 0+1; 7°; 5°). La terza frazione è del carabiniere valtellinese Michele Molinari (18’57”5; 0+1 0+0; 3°; 2°) e chiusura affidata al poliziotto trentino Elia Zeni (18’55”3; 0+0 0+1), che resiste al tentativo di rimonta dei norvegesi e mantiene la seconda posizione, con l’Italia al traguardo in 1h 15’11”3 (0+6). L’oro va alla Francia (Oscar Lombardot, Rémi Broutier, Paul Fontaine, Jacques Jefferies; 1h 14’57”8; 0+9) e bronzo alla Norvegia (Mats Oeverby, Martin Uldal, Joergen Saeter, Martin Nevland; 1h 15’19”2; 1+9).



CdM Biathlon



Prende il via alle 14.30 con la Staffetta 4x6 femminile l’ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, a Kontiolahti (Finlandia). Quartetto azzurro, con il pettorale numero 5, in composizione inedita: con Samuela Comola (Cse) al lancio, poi Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo e a chiudere Lisa Vittozzi. IbuCup Biathlon



Ottavo appuntamento anche per l’IbuCup Senior di Biathlon alle 10.30 a Lenzerheide (Svizzera) con la 10 km Sprint maschile e, alle 14, la 7,5 km femminile. nei maschi, con il pettorale 29, Cédric Christille (Fiamme Gialle); al femminile, con i pettorali 19, 59 e 63, rispettivamente Michela Carrara, Martina Trabucchi e Gaia Brunetto (Cse).