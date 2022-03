Biathlon: Comola e l’Italia sul podio nella Staffetta di Kontiolahti

Non finisce la giornata degli allori dell’Italia del Biathlon che a Kontiolahti (Finlandia), la Staffetta 4x6 km femminile con Samuela Comola al lancio ha conquistato il terzo gradino del podio.



Composizione della squadra rivoluzionata rispetto al recente passato, che vede Samuela Comola (Cse; 18’18”4; 0+0 0+2), complice anche i due errori risolti prontamente con le ricariche, lascia il testimone in 12° posizione, a 59”7 dalla testa della corsa – occupata dalla pluri-medagliata Roeiseland -, a Dorothea Wierer (17’32”4; 0+0 0+1), con il secondo tempo parziale, risale otto posizioni, e mette in movimento, in quarta piazza, Federica Snfilippo (18’05”2; 0+0 0+2; 4° crono di frazione; Italia 3°). Il finale è affidato a Lisa Vittozzi (16’52”3; 0+1 0+1), che mette in congelatore la terza posizione, con il secondo crono parziale, e chiude con il tempo complessivo di 1h 10’48”3 (0+7), attardata di 1’00”2 dalle vincitrici. A conquistare il gradino più alto del podio e la Norvegia (Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckoff, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold; 1h 09’48”1; 0+4), a precedere la Svezia (Linn Persson, Anna Magnusson, Hanna e Elvira Oeberg; 1h 10’25”8; 0+8).



Domani seconda giornata di gara con la Staffetta 4x7,5 km maschile.