Sci alpino: Bene Brumin, Raffaelli, Segala e Belfrond nei Gigante dell’Abetone

Due Giganti Fis Cittadini, maschili e femminili all’Abetone (Pistoia) dove si registrano le buone prestazioni di Martine Brumin, Maria Vittoria Raffaelli e Jacques Belfrond.



Nel primo Gigante femminile successo della svizzera Flavia Lueoend (2’06”48). Al 7° posto Martine Brumin (Sc Aosta; 2’08”51); 9°, 3° Aspiranti, Maria Vittoria Raffaelli (Sc La Thuile Rutor; 2’08”82); 18° Margherita Sala (Sc Gressoney MR; 2’10”34); 19° Chiara Olga Boggio (Sc Chamolé; 2’10”92). In campo maschile, vittoria dell’argentino Delfin Van Ditmar (2’01”80). In 9° posizione Filippo Segala (Sc Aosta; 2’03”19); 15° Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 2’03”90); 16°, 3° Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 2’04”08); 20° Filippo Valditara (Sc Crammont MB; 2’04”54); 28° Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 2’04”96); 31° Davide Panegos (Sc Chamolé; 2’05”43); 33° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 2’05”84); 41° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 2’07”05); 48° Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 2’07”68); 50° Federico Viérin (Sc Pila; 2’08”04); 56° Manuel Adroni (Sc Chamolé; 2’08”85); 65° Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 2’09”76).



Nella replica di ieri, doppietta di Flavia Lueoend (2’05”97). Ancora 7° Martine Brumin (2’08”22); 10°, 4° Aspiranti, Margherita Sala (2’08”71); 13° Maria Vittoria Raffaelli (2’09”74); 14° Chiara Olga Boggio (2’09”76). Nei maschi, s’impone l’altoatesino Francesco Gatto (2’01”62). Di nuovo 9° Filippo Segala (2’03”01); 17°, 4° Aspiranti, Jacques Belfrond (2’03”64); 26° Pietro Bisello (2’04218); 28° Pietro Broglio (2’04”18); 35° Matteo Vaglio (2’05”69); 36° Davide Panegos (2’05”73); 40° Federico Viérin (2’06”33); 44° Lorenzo Stirano (2’06”70); 59° Pietro Orsenigo (2’08”60). CMJ Sci alpino



Rinviata la prima prova della Discesa libera valida per i Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino a Panorama (Canada), oggi previste sulle nevi d’oltreoceano due ‘training’ della competizione femminile. Al cancelletto di partenza due azzurre: con il numero 8 Alice Calaba (Cse) e la badiota Vicky Bernardi.