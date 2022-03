Fondo: Pellegrino, Laurent e Scardoni a Drammen per le sprint di Coppa del mondo

Breve trasferta a Drammen per la Coppa del mondo di sci di fondo, impegnata nella sprint a tecnica classica di giovedì 3 marzo (qualificazioni alle ore 10.00, finali a partire dalle ore 12.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). Saranno tre gli italiani presenti, con l’argento olimpico Federico Pellegrino a guidare il gruppo. Il valdostano affronta una pista sulla quale non è mai andato oltre la semifinale in dieci partecipazioni. In campo femminile convocate Lucia Scardoni e Greta Laurent.