Biathlon: Un bronzo dalla Staffetta Ragazzi a Tesero

Chiusura dei Campionati italiani Allievi e Ragazzi a Tesero (Trento) affidata alle Staffette che consegnano alla Valle d’Aosta il bronzo grazie ai Ragazzi maschile.



Categoria Ragazzi * 3 x 3 km – CIRagg Staff. – Medaglia di bronzo per il terzetto valdostano, composto da Vincent Pession, Walter Landry e Cédric Nex (30’23”9; 3+2), nella gara vinta dal Trentino (Gabriele Carrara, Enrico Lorenzoni, Mauro Ravelli; 28’49”8; 1+1) davanti all’Alto Adige (28’52”7; 1+0). Al 6° posto Asiva B: (Andra Orlando, Hervé Martin, Mattia Goi; 33’20”3; 5+1); 13° Asiva C: (Thierry Cretier, Simone Pession, Niccolò Bertino); 18° la mista Veneto-Asiva, Trentino, con in terza frazione Jacopo Cavorsin. Al femminile, titolo alle Alpi Occidentali, grazie a Lucia Bocchiero, Lucia Delfino e Viola Camperi (29’11”8; 0+0), davanti all’Alto Adige (29’38”1; 2+0) e all’Aoc ‘B’ (30’14”6; 1+1). Al 7° e 8° posto, Asiva A: (Claire Jorioz, Sophie Bonin, Carol Gontel; 32’46”4; 2+2) e Asiva B: (Sofia Barailler, Nicole Martin e Sofia Farinet; 33’14”1; 3+0); 16° la mista Asiva-Veneto, con il terza frazione Miriam Creton; 18° Asiva C: (Benedetta Chieno, Arlyb Sposito e Corinne Balme.



Categoria Allievi * 3 x 3 km – CIAll Staff. – Conclude al quarto posto, a 4/10 dal podio, Asiva A: (Gabriele Leone, Jody Vittaz, Lorenzo Bonino; 36’02”2; 2+4), con titolo che va all’Alto Adige (Andreas Braunhofer, Rafael Santer, Jonas Tscholl; 34’43”5; 1+3) davanti all’Aoc (35’55”2; 3+3) e al Veneto (36’01”8; 3+7). Settima posizione per Asiva B: (Orlando Carraro, Etienne Meynet, Rémy Oreiller; 37’01”6; 4+4); 12° Asiva C: André Contoz, Laurent Cugnach, Mattia Bétemps; 18° Friuli-Veneto-Asiva, con inesrito Nicolò Laganà. Al femminile, successo dell’Aoc (Cecilia Peano, Matilde Giordano, Magalì Miragloi Mellano(37’58”6; 0+2) a precedere il Veneto (39’33”4; 2+3) e l’AltoAdige (40’15”6; 1+4). Settima piazza a Asiva A: (Elodie e Marlène Christille, Kristel Barailler; 41’52”2; 4+6); 11° Asiva B: Julie Desayeux, Arianna Giacomini, Emma Marie Banard; 18° Trentino-Asiva, con Sara Caccavello.