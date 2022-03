Biathlon: Trabucchi ancora nella ‘Top ten’ nell’Inseguimento di Soldier

Giornata piena ai Campionati Mondiali di categoria di Biathlon di Soldier Hollow (Utah; Usa) con la disputa delle gare a Inseguimento, sia per Giovani sia per Juniores, con l’ennesima buona prestazione di Beatrice Trabucchi, ancora nelle migliori dieci della classifica. Nei Giovani maschile grande rimonta di Nicolò Bétemps.



Nella 10 km Juniores femminile decima posizione di Beatrice Trabucchi (Cse; a 1’16”2; 0 1 1 1), nella gara vinta dalla Ceca Tereza Vobornikova (31’10”9; 0 2 1 0), davanti all’altoatesina Hannah Auchentaller (a 6“2; 0 0 0 1) e alla norvegese Frida Dokken (a 9”7; 0 1 0 0). In 12° posizione Rebecca Passler (argento nella Sprint) e 25° Linda Zingerle. Nella 12,5 km maschile, si conferma al vertice il norvegese Martin Nevland (33’20”7; 2 0 1 0), davanti al bulgaro Blagoy Todev (a 14”1; 1 0 0 0) e al connazionale Martin Uldal (a 33”7; 0 0 2 1; giù bronzo nella Sprint). Recupera quattro posizioni ed è quarto, a meno di 10” dal podio, l’alpino altoatesino David Zingerle (Cse; a 43”3; 0 0 2 1); 17° Michele Molinari; 31° Elia Zeni; in risalita di quattro piazze, è 45° Jacopo Leonesio (Cs Carabinieri; a 4’52”2; 0 0 0 0).



Nella 7,5 km Giovani femminile, è 4° la friulana dell’Esercito, Sara Scattolo (a 1’12”7; 1 0 1 1), con oro che va alla tedesca Selina Grotian (23’51”3; 0 0 1 0), davanti alla slovena Lena Repinc (a 1429; 0 1 0 0) e alla svedese Sara Andersson (a 39”4; 0 0 0 1). In 11° posizione Fabiana Carpella; 13° Ilaria Scattolo (Cse; a 3’52”2; 1 0 0 0). Con il vincitore della Sprint, causa cinque errori al poligono, che scivola in 21° posizione, l’oro della 10 km maschile va allo slovacco Jakub Borgula (28’27”4; 0 0 0 1) a precedere il tedesco Albert Engelmann (a 30”3; 1 0 0 2) e il finlandese Arttu Heikkinen (a 49”0; 2 0 0 1). Risale dieci posti ed è 8° Christoph Pircher; 10° Marco Barale; 42° nella Sprint, risale ben 26 posizioni e conclude 16° Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; a 3’03”1; 0 0 1 2).



Ultimi due appuntamenti con i Mondiali Juniores nordamericani, con le Staffette; l’1 marzo, alle 19 e alle 22, la 3x7,5 km maschile e la 3x6 km femminile Giovani; il giorno successivo, negli stessi orari, la 4x7,5 km maschile e la 4x6 km femminile della categoria Juniores.