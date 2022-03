Biathlon: Oro e bronzo per l'Italia nelle Staffette di Soldier Hollow

Grande Italia a Soldier Hollow (Utah; Usa) nelle Staffette dei Campionati Mondiali Giovani di Biathlon col terzetto femminile capace di conquistare la medaglia d’oro mentre al maschile, con Nicolò Bétemps in ultima frazione, la squadra italiana s'è guadagnata il bronzo.



Nella 3x7,5 km maschile l’Italia ha presentato al lancio il poliziotto cuneese Marco Barale (19’19”0; 0+0 0+1; miglior tempo di frazione) e, in seconda, l’altoatesino Christoph Pircher; 19’34”6; 0+1 +1; 3° crono parziale e azzurri primi al cambio). A chiudere la Staffetta, Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 20’03”2; 0+1 0+1), che termina la fatica con il tempo complessivo di 58’56”8 (0+6). Il titolo iridato di categoria va alla Norvegia (Stian Fedreheim, Andreas Aas, Iask Frey; 58’15”0; 0+7) e l’argento alla Germania (Fabian Kaskel, Tim Nechwatal, Albert Engelmann; 58’23”7; 0+12).



Campione del Mondo Giovani femminile è l’Italia grazie alle sorelle del Centro sportivo Esercito, Ilaria (Cse; 18’3320; 0+0 0+2) e Sara Scattolo (Cse; 17’09”4; 0+0 0+1), schierate al lancio e in ultima frazione, e in seconda la poliziotta trentina Fabiana Scarpella (17’32”8; 0+0 0+0) e azzurre prime al traguardo in 53’15”2 (0+3). A far compagnia alle italiane sul podio, la Germania (Iva Moric, Marlène Fichner, Selina Grotian (53’43”4; a 28”2; 0+3) e la Bulgaria (Valentina Dimitrova, Stefani Yolova, Lora Hristova; 54’57”7; a 1’42”6; 0+5).



Chiusura della rassegna iridata statunitense con le Staffette Juniores: la 4×7,5 km maschile e la 4×6 km femminile. con il pettorale numero sette, l’Italia: Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri) al lancio, Davide Zingerle (Cse) in seconda frazione, seguiti da Michele Molinari e Elia Zeni; al femminile, azzurre con il numero due: le altoatesine Rebecca Passler e Linda Zingerle, poi Beatrice Trabucchi (Cse) e Hannah Auchentaller.