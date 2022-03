Snowboard: Un’ottantina di rider a Pila e a Cervinia

Due giorni di gara per lo Snowboard regionale con il Big Air a Pila organizzato dall’Aosta Snowboard club e lo Slope style a Cervinia organizzato dallo We Snowboard Cervinia, prove alle quali hanno preso parte un’ottantina di concorrenti.



Categoria Baby * Bir Aig – Pila – Vittoria di Rocco Rigliaco (We Snowboard Cervinia), che ha preceduto il piemontese Cosimo Brondi e Luigi D’Acierno (Sc Crammont MB).

Categoria Cuccioli * Al femminile, successo di Sofia Guffanti (Sc Crammont MB), davanti a Carlotta Monforte (Snow Team Courmayeur) e Cecilia Anna Turco (We Snowboard Cervinia). Al maschile. Mattia Corbari (Sc Crammont MB) ha avuto ragione del duo dell’Aosta Snowboard club, Leonardo Zanetti e Roberto Preziosi.



Categoria Ragazzi * Successo di Martina Casi (Sc Crammont MB), seguita da Mia Moresi (Snow Team Courmayeur) e Sarah Bellocco (We Snowboard Cervinia). Nella competizione maschile, tripletta dello Sc Crammont MB grazie a Giovanni Colombo, Alexis Marco Jourgeaud e Giacomo Perrone.



Categoria Allievi * A imporsi è Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur), che ha la meglio su Valentina Di Leo (Sc Crammont MB) e Claudia Oriller (Aosta Snowboard club). Nei maschi, gradino alto del podio per Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur), che precede la coppia dello We Snowboard Cervinia: Pietro Michele Turco e George Philippe Cramley.



Categoria Giovani/Senior * Successo di Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB) su Julien Puppi (Aosta Snowboard club) e Kevin Ivan Cassera (Sc Crammont MB).

Categoria Baby * Slope style – Cervinia – Un’unica concorrente nella competizione femminile, Giulia Marazzi (Sc Azzurri del Cervino). Nei maschietti, concede il bis Rocco Rigliaco, che precede il duo piemontese Filippo Cappello e Cosimo Brondi.



Categoria Cuccioli * Primo e terzo gradino del podio occupati dalle piemontesi Sarah Elena Chaminade e Sole Ventrice, con seconda piazza a Emma Giulia Filippini-Fantoni (Snow Team Courmayeur). Nei maschi, ancora una vittoria piemontese, con Lorenzo Clataud, davanti a Riccardo Busi (We Snowboard Cervinia) e Leonardo Zanetti (Aosta Snowboard club).



Categoria Ragazzi * Bis anche di Martina Casi, avendo ragione di Caterina Quagliato (We Snowboard Cervinia) e Mia Moresi. Al maschile, doppietta dello Sc Crammont MB, con Giovanni Colombo e Gianluigi Lena, con terzo Nikola Vasiljevi (We Snowboard Cervnia).



Categoria Allievi * È Giulia Mia Lo Giudice (Snow Team Courmayeur) ad imporsi su Valentina Di Leo e Claudia Oriller. Al maschile, bissa il successo Rocco Moresi, davanti a Francesco Colombo (Sc Crammont MB) e Vittorio Claudio Fubini (We Snowboard Cervina). Categoria Giovani/Senior * Vittoria di Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club) su Gabriele Luigi Cavallo e Julien Puppi