Sci nordico: Nadine Laurent quarta nella Sprint tl di Lygna

Resta in lotta fino all’ultimo metro per la conquista del bronzo Nadine Laurent nella Sprint a tecnica libera dei Campionati Mondiali Juniores di Fondo a Lygna (Norvegia).



Decimo tempo in qualifica, Nadine Laurent (Fiamme Oro) è seconda nella prima batteria dei quarti alle spalle della norvegese Tuva Anine Brusveen-Jensen, e ancora seconda nella prima semifinale, ancora alle spalle di una norvegese, questa volta Maria Hartz Melling. La finale è un testa-a-testa tra Norvegia e Svezia, e a spuntarla è Maria Hartz Melling (2’36”17)su Maerta Roserberg (2’36”54; al terzo posto la russa Elizaveta Bekisheva (2’38”02) e, quarta, Nadine Laurent (2’39”46). Al 9° posto Iris De Martin Pinter; non avevano superato il taglio delle qualifiche, 40°, Denise Dedei e, 53°, Veronica Silvestri.



Terminate le Sprint Juniores via alla Staffetta 4x5 km mista riservata agli Under 23 che ha chiuso la rassegna iridata norvegese. L'Italia conclude 8°, quartetto che ha presentato nelle prime due frazioni in tecnica classica Federica Cassol (Cse; 14'08"5; 11°, a 47"7 dalla vetta) e Michele Gasperi (Cse; 12'29"8; 13°); poi, in skatin Davide Graz e Nicole Monsorno, azzurri al traguardo in 51'22"1, con un ritardo di 2'01"6 dalla prima posizione, occupata dalla Norvegia (Mari Folkvord, Haavard MOseby, Andreas Fjorden Ree e Kristin Austgulen Fosnaes; 49'20"5), davanti alla Francia (49'28"0; a 7"5) e alla Russia (49'32"7; a 12"2).



L’Individuale in tecnica classica a Saint-Barthélemy ha definito anche la selezione valdostana che prenderà parte ai Campionati italiani Allievi – Under 16 di Fondo in programma a Lama Mocogno (Modena) dal 4 al 6 marzo, rassegna che mette in palio i titoli della Sprint in tecnica classica, dell’Individuale skating e della Staffetta in tecnica libera.



Sono ventuno gli atleti valdostani convocati: Nayeli Mariotti Cavagnet, Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso), Vittoria Cena (Gs Godioz), Corinne Beltrami, Claire Frutaz, Emilie Gontier, Bea Gambini, Martina Trentin (Sc Drink), Asia Meynet, Gabriele Leone, Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes), Gilles Margueret, Etienne Verraz (Sc Gran San Bernardo), Fabio Restano, Matteo Maniezzo, Arnaud Ducret (Sc Drink), Mattia Saracco (Sc Brusson), Henri Pieropan (Sc Gran Paradiso), Enea Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery), Jacopo Florio (Gs Godioz), Davide Gadin (Sc Saint-Nicolas).