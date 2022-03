Sci nordico: Federica Cassol 27^ nella Sprint tl di Lygna

Quinta giornata dei Campionati Mondiali Juniores e Under 23 di Fondo a Lygna (Norvegia) con la disputa della Sprint in tecnica libera riservata agli Under 23, format che consegna a Federica Cassol un onorevole 27° posizione.



Ottima la qualifica contro il cronometro di Federica Cassol (Cse), 12° e migliore delle azzurre. Nella quarta batteria dei quarti, la Cassol conclude al sesto posto, con conseguente eliminazione e 27° posto in classifica generale. Miglior crono in qualifica e medaglia d’oro finale per la svedese Moa Hansson, a precedere la polacca Monika Skinder e la russa Nataliya Mekryukova. Anche lei eliminata nei quarti, con il 5° posto nella quinta batteria, è 23° la trentina delle Fiamme Gialle, Nicole Monsorno. Non avevano superato lo scoglio delle qualifica, 34°, Sara Hutter e, 42°, Emilie Jeantet (Cse).



Nel giorno successivo dalle 10 ancora Sprint in skating, questa volta per la categoria Juniores.



CMJ Biathlon



Sprint, ieri sera, a Soldier Hollow (Utah; Usa) valida per i Campionati Mondiali Giovani di Biathlon. Nella 7,5 km maschile, successo dell’estone Jakob Kulbin (20’11”1; 0 0) a precedere lo slovacco Jakub Borgula (20’18”5; 1 0) e il tedesco Albert Engelmann (20’19”5).al 18° posto Christoph Pircher; 23° Marco Barale; 42° Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 22’50”2; 3 2). Al femminile, vittoria della norvegese Maren Kirkeeide (18’38”4; 0 1) seguita dalla slovena Lena Repinc (18’45”9; 1 0) e dalla tedesca Iva Moric (18’47”4; 0 0). Ottima sesta posizione per la friulana dell’Esercito, Sara Scattolo (19’07”4; 0 2); 23° Fabiana Carpella; 25° Ilaria Scattolo (Cse; 20’43”5; 2 0).



Alle 19 (maschile) e alle 22 (femminile) la Sprint che mette in palio i titoli Juniores. Con il pettorale 18, Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri) e, 61, David Zingerle (Cse); con il 20 Beatrice Trabucchi (Cse).