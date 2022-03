Sci alpino: Lo Sc Crammont MB s'aggiudica il Trofeo Pila spa nei Baby e SuperBaby

Leggermente modificato il tracciato sulla pista Leissé di Pila che ha ospitato la seconda giornata del circuito Unicredit riservata ai Baby 1 (anno 2013) e ai SuperBaby 2 (anno 2014), per far divertire il più possibile i giovanissimi sciatori tra pali nani da Slalom, porte da Gigante, paraboliche, saltini e dossi in sequenza. Al cancelletto di partenza di sono presentati in più di 300 (174 Baby 1, 77 femminucce e 97 maschietti; 129 SuperBaby 2, 60 e 69), gare che hanno visto imporsi Ludovica Brocca, Federica Saltarelli, Vittorio Budelli e Robert Gheorghe Vaida).



Nella due giorni, per la classifica per società, c’era in palio il Trofeo Pila spa vinto dallo Sc Crammont MB, a precedere lo Sc Val d’Ayas e il Club de Ski Valtournenche. Nel dettaglio, nei Baby 2, ieri, primo posto per lo Sc Crammont MB davanti al Club de Ski e allo Sc Val d’Ayas; oggi, nei Baby 1, successo dello Sc Val d’Ayas, seguito dallo Sc Courmayeur MB e dallo Sc Crammont MB; nei SuperBaby2, vittoria dello Sc Crammont MB davanti allo Sc Aosta e al Club de Ski Valtournenche.

Categoria Baby 1 (anno 2013) * Ad imporsi è stata Ludovica Brocca (Sc Courmayeur MB; 51”15) davanti a Valerie Artaz (Sc Val d’Ayas; 51”44) e a Carolina Mochet (Sc Crammont MB; 51”78). Al quarto posto Emma Majer (Courma Ski Team; 52”85) e, quinta, Clementina Majer (Sc Courmayeur MB; 53”54). In campo maschile, successo di Vittorio Budelli (Club de Ski; 46”42) seguito da Tobia Colli (Sc Val d’Ayas; 46”63) e da Luca Fosson (Sc Aosta; 49”15). In quarta posizione Pietro Restuccia (49”16) e Dymas Dean Duranti (49”35), entrambi tesserati per lo Sc Courmayeur MB.



Categoria SuperBaby 2 (anno 2014) * Gradino alto del podio per Federica Saltarelli (Club de ski; 56”56), che precede Sofia Pedoja Maso (Sc Crammont MB; 57”53) e Anna Trombini (Sc Val d’Ayas; 58”24). Quarta e quinta posizione alla coppia dello Sc Crammont MB: Giulia Politi (59”28) e Anna Di Fresco (1’01”68). Nei maschietti, doppietta dello Sc Aosta con Robert Gheorghe Vaida (53”73) e Thibaud Mosso (54”37), con terza piazza a Lorenzo Contri (Sc Crammont MB; 54”86). Al quarto posto Pietro Gabbriellini (Sc La Thuile Rutor; 58”00) e, quinto, Vittorio Pene Vidari (Sc Crammont MB; 58”079