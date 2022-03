Slalom riservato alla categoria Allievi sulla Jolanda 1 di Gressoney-LaTrinité, gara del circuito Gros Cidac vinta da Anaïs Lustrissy e da Lowe Nils Holtnerg.



Organizzato dallo Sc Gressoney MR, in palio per la classifica per società, il Trofeo Bergland, vinto dallo Sc Crammont MB, a precedere il sodalizio organizzatore e lo Sc La Thuile Rutor. ‘Salta’ nella seconda manche Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor), al comando a metà gara con 1”50, mentre non si fa sorprendere Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’17”91; seconda al termine della prima manche), che precede quattro atlete racchiuse in soli 21/100: Giulia Pasquali (Sc La Thuile Rutor; 1’21”34; in risalita dalla 5° posizione) e la compagna di sodalizio, Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’21”36; che recupera tre posizioni). Al quarto posto, in rimonta dalla 7° piazza di metà gara, Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’21”49) e, quinta, scivolando indietro di due piazze, Sofia Rubagotti (Sc Mont Glacier; 1’21”55).





In campo maschile Peter Corbellini (Club de Ski) precede di 3/100 Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas): il primo non conclude la seconda manche, il secondo conquista il gradino alto del podio, con il tempo complessivo di 1’16”26). Alle spalle di Hultberg, a soli 6/100, in risalita di due posizioni, Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’16”32) e, terzo, in rimonta di tre posizioni, Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’17”89). Al quarto posto André Bieller (Sc Crammont MB; 1’17”97) e, quinto, guardagnando tre piazze, Edoardo Sisto Besozzi (SC Courmayeur MB; 1’18”40).