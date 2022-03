Biathlon: K. Barailler, Pession e Bonino sul podio di Tesero

Individuale nel programma della prima delle due giornate dedicate ai Campionati italiani Allievi e Ragazzi di Biathlon ad aria compressa, a Tesero (Trentino), format che consegna tre podi ai colori rossoneri grazie a Kristel Barailler, Vincent Pession e Lorenzo Bonino.



Categoria Allievi * 6 km f / 7,5 km m – Ind. ac – È medaglia di bronzo Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace; 24’32”1; 0 1 0 2), nella gara vinta dalla cuneese Matilde Giordano (22’14”9; 0 0 1 1) davanti all’altoatesina Eva Weiss (22’53”9; 0 0 1 0). Al 27° posto Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes); 29° Marlène Christille (Sc Brusson); 34° Emma Marie Banard (Sc Granta Parey); 36° Arianna Giacomini (Sc Bionaz Oyace); 39° Sara Caccavello (Sc Bionaz Oyace; 43° Elodie Christille (Sc Brusson). Argento per Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 25’21”9; 0 0 0 1) alle spalle dell’altoatesino Andreas Braunhofer (24’09”4; 0 0 1 2), con terzo un altro altoatesino, Rafael Santer (25’31”4; 0 0 1 0). In 11° posizione Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes); 14° Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes); 16° Rémy Oreiller (Sc Granta Parey); 19° Orlando Carraro (Sc Brusson); 29° e 30° Laurent Cugnach (Gs Godioz) e Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes); 42° Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace); 58° Nicolò Laganà (Sc Granta Parey).



Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m – Ind. ac – Titolo alla cuneese Viola Camperi (14’21”4; 1 0 0) davanti alla coppia altoatesina Teresa Seeber e Ilvy Marie Markart. Al 13° posto Claire Jorioz (Sc Bionaz Oyace); 18° Sofia Farinet (Sc Bionaz Oyace); 20° Nicole Martin (Sc Granta Parey); 24° Benedetta Chieno (Sc Bionaz Oyace); 28° Miriam Creton (Sc Bionaz Oyace); 39° Arlyn Sposito (Sc Granta Parey); 44° e 45° Sophie Bonin (Gs Godioz) e Sofia Barailler (Sc Bionaz Oyace); 50° Corinne Balme (Sc Champorcher). Medaglia d’argento a Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes; 18’58”6; 1 2 0), e 4° e 6° posto a Cédric Nex (Sc Amis de Verrayes; 19’18”4; 2 2 1) e Walter Landy (Sc Bionaz Oyace; 19’33”3; 0 3 1), nella gara vinta dal trentino Enrico Lorenzoni (17’41”7; 0 1 0) e bronzo all’altoatesino Sebastian Berger (19’08”4). In 21° posizione Andrea Orlando (Sc Bionaz Oyace); 30° Thirery Cretier (Sc Amis de Verrayes); 35° e 36° Hervé Martin (Sc Granta Parey) e Mattia Goi (Gs Godioz); 41° Niccolò Bertino (Sc Champorcher); 49° Simone Pession (Sc Amis de Verrayes); 65° Jacopo Cavorsin (Sc Amis de Verrayes).



Giorno successivo di chiusura dei tricolore con l’assegnazione dei titoli di Staffetta.