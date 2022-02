Nuoto: Nel Grand Prix bravi gli Esordienti B dell'Aostanuoto

Domenica 27 febbraio sono finalmente scesi in gara a Torino anche i piccoli esordienti B dell’Aosta Nuoto, allenati da coach Mattia Castiglioni, molti dei quali alla prima esperienza: infatti, Thomas Arghittu, Davide Carere, Clio Di Donato, Andrea Merighi, Arianna Musso e David Tomas si sono misurati per la prima volta in acque piemontesi contro i coetanei; invece, Giorgia Albace, Annamaria Fazari, Diego David Girasole e Yari Nazario Rossan hanno cercato conferme e miglioramenti dopo l’esperienza di dicembre 2021 a Chamonix.

Buone le prove nei 100 m stile libero di Tomas giunto 28’ e di Rossan che si piazza 35’, bene anche Albace che giunge 17’ nella stessa gara e 8’ nei 100 m rana, coraggioso Carere ad affrontare i 50 m farfalla – stile più impegnativo - e coraggiosi e tenaci anche Musso e Arghittu che si cimentano nei 100 m rana; da segnalare Fazari che si migliora di ben 11.86 nei 50 m dorso, Girasole che migliora il suo tempo di 4.83 nei 50 m dorso, Merighi che affronta i 100 m stile libero e Di Donato i 50 m dorso.