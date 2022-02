Ciclismo: Buon esordio stagionale di Vittone e Agostinacchio a Verona

Opening stagionale della MountainBike nella quinta edizione del Verona Mtb International dove si registrano le buone prestazioni di Andreas Vittone e Filippo Agostinacchio nella categoria Open.



La vittoria è andata all’Under 23 Simone Avondetto (Wilier-Pirelli; 1h 33’56”), davanti all’Elite austriaco Maximilian Foidl (1h 34’00”) e al secondo Under, Filippo Fontana (Cs Carabinieri; 1h 34’02”). Al 6° posto, 4° Under 23, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 34’33”), attardato di 37”4 dal vincitore e con il podio a una trentina di secondi; 17° Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team; 1h 37’52”; 8° Under); non ha concluso la gara Yannick Parisi (Ktm-Protek-Eletetrosystem).



Negli Juniores, vittoria di Pietro Mattio (Vigor – Cycling Team; 1h 12’06”), con 16° posizione di Gabriel Borre (Cicli Lucchini; 1h 17’44”); 55° Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 1h 27’23”); non ha concluso la gara Alessio Cino (Cicli Lucchini).



Ieri, giornata dedicata ai Master; nei Master 6, successo di Roberto Morandin (Body Evidence; 1h 09’35”); settimo Corrado Cottin (Cicli Benato; 1h 13’28”).



‘Opening’ anche in Catalonia, a Banyoles, con la tappa della Copa Catalana International Btt, vinta dalla britannica Evie Richards (1h 07’42”). In 11° posizione Martina Berta (Santa Cruz; 1h 09’45”); 53° Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 19’40”; 22° Under 23). Strada



GranFondo Internazionale Laigueglia (Savona), oggi, apertura della stagione Strada Amatori, con oltre 1100 concorrenti al via. sui 113 km del percorso, con 1700 metri di dislivello, a imporsi è stato il francese Clément Thibaut (3h 11’54”). In 236° posizoine, 104° Junior, Jacques Tercinod (Gs Aquile; 4h 14’51”).



Stage organizzato dal Comitato regionale valdostano della Fci, rivolto alle categorie Esordienti e Allievi, il 3 marzo, a Candia (Torino). Il tecnico della Rappresentativa Vda, Roberto Aresca, coadiuvato dal tecnico Guido Fogliadini, ha convocato: Mattia Agostinacchio, Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco), Fabien Borre, Christian Faita (Cicli Lucchini), Paolo Costa, Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), Elisa Giangrasso (Orange Bike Team).