Fondo: Allo sci club Drink il Trofeo Carlo Trossello

Sono stati poco meno di 200 i giovani fondisti che ieri - sabato 26 febbraio - hanno partecipato alla gara individuale in tecnica classica inserita nel calendario regionale Asiva. Sulle piste di Saint-Barthélemy hanno gareggiato Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Giovani. Lo sci club Saint-Barthélemy ha messo in palio il Trofeo Carlo Trossello che è stato vinto dallo sci club Drink, davanti allo sci club Amis de Verrayes e allo sci club Gran Paradiso.

Categoria Giovani * 5 km f / 10 km m – Ind. tc – Al femminile, tripletta della categoria Aspiranti, con Virginia Cena (Gs Godioz; 14’52”0) che precede la coppia piemontese composta da Irene Negrin (15’15”1) e Beatrice Laurent (15’16”2). Al quarto e quinto posto le prime due Juniores: Aline Ollier (Sc Valdigne MB; 15’33”1) e Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 15’41”0); completa questa categoria, 7°, Anaïs Maluquin Segor (Sc Drink; 16’18”4). In campo maschile, successo di Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 22’40”8) seguito dal duo di Aspiranti: Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 22’56”5) e Simone Gemelli (Gs Godioz ; 23’16”5). Quarto, 2° Juinior, il piemontese Simone Negrin (23’24”3) e, quinto, a completare la graduatoria Aspiranti, Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 23’51”4). In settima posizione, sul terzo gradino del podio Junior, Géròme Garin (Sc Valgrisenche; 24’15”1).

Categoria Allievi * 4 km f / 5 km m – Ind. tc – Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 12’02”7) precede Corinne Beltrami (Sc Drink; 12’21”0) e la cuneese Aurora Giraudo (12’22”3). Nei maschi, vittoria di Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes; 13’47”0) davanti a Fabio Restano (13’59”1) e Mattia Saracco (Sc Brusson; 14’28”0).

Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – Ind. tc – Successo di Martina Bisson (Pol. Pollein; 9’52”0) su Margot Amelie Gerbore (Sc St-Nicolas; 9’53”4) e da Amelie Fragno (Pol. Pollein; 9’56”4). In campo maschile s’impone Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 11’24”6) davanti a Elia Remonti (Sc Fallère; 11’29”5) e Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR; 11’31”9).

Categoria Cuccioli * 2 km f / 3 km m – Ind. tc – Vittoria di Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 6’51”1) a precedere Leticia Busca (Sc Gressoney MR; 7’10”7) e la trentina Martina Gori (7’24”7). Nei maschietti, successo di Enea Bortolotti (Sc Amis de Verrayes; 9’12”9) sulla coppia dello Sc Drink: Christophe Viérin (9’55”1) e Michel Gontier (10’06”5).

