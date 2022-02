Cervino Snow Bike Show: torna a Cervinia il raduno sulla neve per gli appassionati delle 2 ruote

Non si tratta di una competizione ma di un ritrovo tra amici e appassionati di ciclismo provenienti da tutta Italia che, nell’edizione passata, ha riscontrato un ottimo successo con oltre 400 partecipanti: un’occasione per stare in compagnia in un ambiente unico, sotto l’imponente mole del Cervino, e per divertirsi affrontando in gruppo l’interminabile discesa lungo le piste da sci che, dai 3'500 metri del ghiacciaio del Plateau Rosa, porta ai 2'050 di Cervinia.

Il Cervino Snow Bike Show è aperto a tutti e a biciclette di qualsiasi dimensione e tipologia. Oltre ad avere voglia di divertirsi e di provare emozioni inusuali in alta montagna, bisogna rispondere a due soli requisiti: montare pneumatici tassellati e avere almeno 16 anni di età.

L’evento è dedicato alla memoria di Walter Belli, il campione di Trial, MTB e Downhill da poco scomparso che, in seguito a una caduta in bici nel 2014, subì una lesione midollare, rimanendo paralizzato. Le donazioni verranno devolute alla Fondazione Forza Walter, che si impegna per i diritti dei tetraplegici e sostiene la ricerca scientifica sulle lesioni spinali.

Programma Cervino Snow Bike Show, sabato 12 marzo 2022

A partire dalle ore 10.00: accredito e consegna placca manubrio presso l’ufficio informazioni Funivie del Cervino di Cervinia

Ore 14.00: salita in funivia ai 3'500 metri del Plateau Rosa

Ore 17.00: aperitivo in compagnia dei Maestri di MTB della Valle d’Aosta

Ore 17.30: partenza da Plateau Rosa: discesa in bicicletta lungo le piste da sci

Ore 18.30: arrivo a Cervinia: accompagnamento musicale e vin brûlé da Lino’s per tutti i partecipanti.

Iscrizioni, informazioni e prenotazione obbligatoria al seguente link oppure via e-mail a prenotazioni@cervinospa.com o tel. 0166 944311.

Tariffa di partecipazione: donazione minima di € 15,00 che verrà devoluta alla Fondazione Forza Walter.

Età minima: 16 anni.

In caso di maltempo l’evento verrà recuperato sabato 19 marzo 2022.

Si ricorda che sugli impianti di risalita per Plateau Rosa è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.