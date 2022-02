La FIS annulla tutti gli eventi di Coppa del mondo in Russia fino al termine della stagione

La FIS ha reso noto che, dopo una fase di stretta consultazione con i propri stakeholders, ha deciso nell’ottica di mantenere l’integrità della competizione e nell’interesse di salvaguardare la sicurezza di atleti, tecnici e di ogni soggetto coinvolto, di cancellare o spostare in altra località tutti gli eventi di Coppa del mondo organizzati in Russia da qui alla fine della stagione 2021-22.

Gli eventi che subiranno variazioni saranno:

Coppa del mondo FIS Skicross – 25-27 Febbraio, Sunny Valley (RUS)

Coppa del mondo FIS Aerials – 26-27 Febbraio, Yaroslavl (RUS)

Coppa del mondo FIS salto femminile – 18-20 Marzo, Nizhny Tagil (RUS)

Coppa del mondo FIS salto femminile – 25-27 Marzo, Chaikovsky (RUS)

Coppa del mondo FIS sci di fondo – 18-20 Marzo, Tyumen (RUS)

La FIS, congiuntamente con le varie federazioni nazionali, è al lavoro per assicurare un rapido rientro in patria degli atleti presenti a Sunny Valley per le gare in programma in questo weekend (skicross e aerials). Nella mattinata italiana, le qualifiche della Coppa del mondo di skicross hanno visto gli atleti di tutte le federazioni iscritte disertare il cmpo di gara, ad eccezione della Russia padrona di casa. Le date e i luoghi degli eventuali recuperi saranno comunicati in seguito.