CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Malinovskyi, gol e maglia per l'Ucraina: "No alla guerra".

l centrocampista dell'Atalanta ha mostrato una t-shirt con la scritta "No war in Ukraine" dopo aver segnato il momentaneo 0-2 nello spareggio di Europa League contro l'Olympiacos. Anche il gol del definitivo 0-3 porterà la firma dell'ucraino

Gol con dedica per l'Ucraina da parte di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista dell'Atalanta, dopo aver messo a segno la rete del momentaneo 0-2 nel ritorno dello spareggio di Europa League contro l'Olympiacos, ha mostrato una t-shirt bianca con la scritta "No war in Ukraine". Un messaggio chiaro da parte del giocatore ucraino verso i suoi connazionali che stanno attraversando momenti drammatici dopo l'invasione militare russa. Sul tema, Malinovskyi aveva già preso posizione sui social: "Piango e prego per la mia Ucraina, per il nostro popolo e per la la mia casa. Questo è un crimine contro tutta l'umanità, bisogna fermare questo orrore".

Malinovskyi è il secondo calciatore ucraino che in questi giorni ha mostrato una t-shirt a sostegno del suo Paese dopo aver siglato un gol. Mercoledì sera, durante Benfica-Ajax, l'attaccante Roman Yaremchuk ha fatto vedere una maglia con il Tryzub, simbolo dell'Ucraina, dopo la rete del 2-2. "Per me è molto difficile parlarne e la situazione nel nostro Paese è davvero complessa - le parole di Yaremchuk al termine del match - Il calcio è il calcio, ma ci sono tante cose che stanno succedendo in Ucraina. Io faccio il mio lavoro qui ma penso al mio Paese".