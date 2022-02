Sci nordico: Seconda giornata dei Campionati Mondiali di categoria a Lygna

Seconda giornata dei Campionati Mondiali di categoria a Lygna (Norvegia), con in palio i titoli Distance riservati agli Under 23.



Medaglia d’oro nella 10 km in tecnica classica femminile al collo della svizzera Anja Weber (29’59”8), a precedere la lèttone Patricija Eiduka (30’01”1) e della russa Veronika Stepanova (30’12”9). Al 20° posto la trentina delle Fiamme Gialle Nicole Monsorno (31’57”2); 28° Federica Cassol (Cse; 32’19”9); 39° la poliziotta altoatesina Sara Hutter (32’46”6); 42° Emilie Jeantet (Cse; 32’57”6).



Oggi è di nuovo la volta degli Juniores con la 5 e 10 km in tecnica classica, femminile e maschile, alle 11 e alle 13.