Fondo: Sabato a Saint-Barthélemy il Trofeo Trossello

A Saint-Barthélemy prosegue la stagione dello sci di fondo. Le piste sono regolarmente aperte, grazie all’intenso lavoro dei gestori che riescono costantemente a far fronte all’anomalo periodo e a garantire l’innevamento necessario.

Sabato 26 febbraio proprio Saint-Barthélemy ospiterà la tradizionale gara di fondo inserita all’interno del calendario regionale Asiva e aperta alle categorie Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Giovani. Sulla pista Gran Tor lo sci club Saint-Barthélemy organizzerà una prova individuale in tecnica classica che assegnerà il Trofeo Carlo Trossello alla migliore società. Ritrovo dalle 12.30 alle 13.30, partenza alle 14.

Non si svolgerà invece il Gran Tor enogastronomico previsto per domenica 27 febbraio; viste le attuali condizioni climatiche tutti gli sforzi saranno concentrati per allestire nel migliore dei modi la gara di fondo che coinvolgerà centinaia di giovani atleti.