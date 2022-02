Biathlon: Bene Trabucchi e Leonesio nell’Individuale di Soldier Hollow

Centra una più che significativa ‘Top ten’ Beatrice Trabucchi nell’Individuale dei Campionati Mondiali Juniores di Biathlon in corso di svolgimento a Soldier Hollow (Utah; Usa), settima e migliore delle azzurre così come Iacopo Leonesio che chiude diciottesimo.



Due errori al poligono, uno per ciascuna serie in piedi, e l’undicesimo tempo sugli sci valgono la settima posizione nella 12,5 km Individuale a Beatrice Trabucchi (Cse; 42’20”4; 0 1 0 1) e, ottava, l’altoatesina Hannah Auchentaller (42’38”5; 0 1 1 0), nella gara vinta dalla tedesca Lisa Maria Spark (39’53”4; 0 1 0 0), che ha preceduto la francese Oceane Michelon (40’40”9; 0 1 0 1) e la Ceca Tereza Vobornikova (40’47”1; 0 0 1 1). Le altre due azzurre in gara: 14° Rebecca Passler; 33° Linda Zingerle.



Nella 15 km maschile, 18° e migliore del quartetto italiano al via è Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 46’12”8; 0 0 0 2; senza il doppio errore nell’ultimo poligono si piazzava non distante dal podio), e medaglia d’oro che va al Ceco Jonas Marecek (43’19”8; 1 0 1 0), davanti alla coppia norvegese Velle Paulsen (43’36”8; 0 2 0 0) e Martin Uldal (43’51”5; 0 1 0 1). Al 23° posto Michele Molinari; 30° Elia Barp; 31° David Zingerle (Cse; 47’12”6; 1 1 1 1). Questa sera, alle 19 e alle 22, si torna in pista, con in palio i titoli della Sprint Giovani. nella prima gara, la 7,5 km maschile, con il pettorale 44 Nicolò Bétemps (Fiamme Oro); nella 6 km femminile, a seguire, con il 7 e il 30, le sorelle Scattolo, Ilaria e Sara (Cse).



CdM Sci alpino



Seconda prova cronometrata, questa mattina, a Crans Montana (Svizzera), della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile. Training accorciato e partenza abbassata al cancelletto del SuperG, con il miglior crono di giornata è della francese Laura Gauche (1’10”61); quinto tempo di Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’10”32); 13° Francesca Marsaglia (Cse; 1’11”55); 20° Elena Curtoni (Cse; 1’11”82); 52° Elena Dolmen (Cse; 1’13”57); non ha concluso la prova Monica Zanoner (Cse).



Domani e domenica due Discese libere valide per la Coppa del Mondo, ultime gare prima delle finali di Courchevel (Francia) dal 14 al 20 marzo.