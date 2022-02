CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

La crisi in corso tra Mosca e l’Ucraina ha pesanti ripercussioni su molti settori, compreso lo sport. Dopo l'invasione russa, in Ucraina è stato sospeso per almeno 30 giorni il massimo campionato di calcio che sarebbe dovuto riprendere domani. "A causa dell'imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso", si legge in una nota diffusa nella notte dalla federcalcio giallo-azzurra dopo l'inizio dell'offensiva russa su larga scala.

A questo punto è a rischio anche il playoff della nazionale ucraina contro la Scozia del 24 marzo per i mondiali in Qatar, in programma a Glasgow. Ma i riflettori sono già accesi anche sulla finale di Champions League, attualmente in programma il prossimo 28 maggio alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Si va verso lo stop a questa assegnazione