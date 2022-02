Studenti sulla neve: partite le iniziative sportive gratuite per gli studenti valdostani tra gli 11 e i 16 anni, come previsto dal Progetto Alcotra “Giovani”

Il Progetto europeo n. 5162 “Giovani” e con scadenza al giorno 11 dicembre 2022, nell’ambito del Piano integrato PITEM-PROSOL, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra” 2014/2020 (FESR) prevede, in sintesi, l’organizzazione di attività extrascolastiche gratuite a favore di studenti valdostani tra gli 11 e i 16 anni compresi, anche disabili, da svolgersi nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti per l’anno scolastico in corso e per quello successivo, al fine di offrire loro esperienze che valorizzino le specificità del territorio rurale e montano, come arrampicate, percorsi naturalistici e residenzialità in alta quota.

L’Associazione, a nome del Presidente Egidio Marchese (nella foto), informa che il 28 febbraio e il 1° marzo, coincidenti con le vacanze di Carnevale, ben 80 studenti valdostani parteciperanno ad attività sulla neve come ciaspolate, sci alpino e nordico programmate in diverse località montane della Valle d’Aosta.

L’alta adesione degli studenti alle attività, grazie anche alla collaborazione delle Istituzioni scolastiche, di questo Assessorato e delle famiglie - dichiara l’Assessore Luciano Caveri - testimonia il loro bisogno di vivere un’esperienza all’insegna della convivialità, dell’amicizia, dell’aggregazione, del benessere psico-fisico, dello sport e della riscoperta delle bellezze della montagna in compagnia di esperti come guide e maestri di sci, soprattutto in un periodo così complesso come quello nel quale viviamo a causa della pandemia Covid19.