Scialpinismo: In arrivo il Tour du Rutor, partenza da La Thuile ed arrivo a Valgrisenche

La partenza da La Thuile e l’arrivo a Valgrisenche con un dislivello di 2.400 metri è una delle novità del 20° Millet Tour du Rutor Extreme in calendario dal 31 marzo al 2 aprile nei comuni di Arvier, Valgrisenche e La Thuile.



Percorso disegnato dalla guida alpina Marco Camandona e dal suo gruppo di tracciatori, in parte ricalcherà l'itinerario del 1933 che viene ricordato come la prima edizione del Tour du Rutor a suo tempo chiamata ‘Trofeo del Rutor’. Il secondo giorno sarà caratterizzato da una tappa con tre salite ed un tratto che conduce alla cima dell'Alpe Vieille per scendere poi nel vallone di San Grato e risalire su un pendio che condurrà al traguardo. Nell'ultima giornata si tornerà a Planaval per la parte finale.