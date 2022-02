Sci alpino: Belfrond, Calaba e Mathiou ai Mondiali di Panorama

Saranno dodici gli atleti che difenderanno i colori azzurri ai prossimi Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino in programma a Panorama (Canada) dall’1 al 9 marzo.



Cinque le ragazze convocate e, tra queste, Annette Belfrond e Alice Calaba (Cse) e Sophie Mathiou (Cs Carabinieri); nei sette maschi, presente anche il livignasco del Centro sportivo Esercito, Simon Talacci.



Per le due atlete di stanza alla Caserma Perenni di Courmayeur si tratta dell’esordio alla rassegna iridata di categoria; Annette Belfrond è stata protagonista, nel 2019 e 2020, rispettivamente del Festival olimpico della gioventù europea (Eyof; Jahorina, Bosnia, 2019) e dei Giochi Olimpici giovanili invernali (Yowg; Lausanne/Les Diablerets, 2020), mentre Alice Calaba è scesa in pista a Lausanne/Les Diablerets, conquistando il sesto posto in SuperG. Sophie Mathiou, grande protagonista dei Mondiali Juniores lo scorso anno, a Bansko (Bulgaria), dove conquistò la medaglia d’oro nello Slalom, il 10 marzo 2021.



Il programma. L’1 e due marzo, le prove e il 3, la Discesa libera; 4 marzo SuperG; 5 il Parallelo a squadre; il 6 la Combinata maschile e, il 7, quella maschile; l’8 marzo, il Gigante maschile e lo Slalom femminile; chiusura il 9, con il Gigante donne e lo Slalom uomini.



Sci alpino



La squadra Asiva di Sci alpino, con l’allenatore Luca Liore, sarà al cancelletto di partenza del Gigante Fis Junior di Bardonecchia (Torino), con Jacques Belfrond, Pietro Bisello (Sc Crammont MB), Martine Brumin, Filippo Segala e Lorenzo Stirano (Sc Aosta).