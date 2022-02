Sci alpino: Annette Belfrond al miglior risultato in carriera a Bad Wiessee

Per la prima volta in zona punti e al miglior risultato in carriera in Coppa Europa per Annette Belfrond alla dodicesima uscita nel circuito continentale nello Slalom di Bad Wiessee (Germania), a migliorare il 31° posto conquistato ad Andalo (Trento), nel Gigante disputato il 12 dicembre 2021: la maniera migliore per festeggiare la convocazione ai Campionati Mondiali Juniores di Panorama (Canada).



La vittoria è andata all’austriaca Franziska Gritsch (1’21”12), a precedere la svedese Elsa Fermbaeck (1’21”16) e alla svizzera Aline Danioth (1’21”49). La migliore delle azzurre, 6°, la friulana dell’Esercito, Lara Della Mea (Cse; 1’22”10); 22°, 4° Giovani, Annette Belfrond (Cse; 1’23”01); 46° Anita Gulli (Cse; 1’26”01); 40° a metà gara, non ha concluso la seconda manche Sophie Mathiou (Cs Carabinieri).



Domattina si replica con il secondo Slalom del programma tedesco.



CdM Sci alpino



Prima prova cronometrata, questa mattina, a Crans Montana (Svizzera), della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile. Il miglior crono i giornata è della svizzera Joana Haelen (1’32”36); quarta, con salto di porta, Francesca Marsaglia (Cse; 1’33”25); 7° Elena Curtoni (Cse; 1’33”67); 14° Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’34”08); 27° Elena Dolmen (Cse; 1’34”82); 47° Monica Zanoner (Cse; 1’36”50).



Domani la seconda prova, sabato e domenica due Discese libere valide per la Coppa del Mondo, ultime gare prima delle finali di Courchevel (Francia) dal 14 al 20 marzo.



CdM Sci nordico



Tappa di Coppa del Mondo di Fondo, sabato 26 e domenica 27, a Lahti (Finlandia), dove saranno disputate la Sprint skating e le Distance in classico. Nove gli azzurri in gara e, tra questi. Greta Laurent (Fiamme Gialle), Martina Bellini, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura (Cse), Federico Pellegrino (Fiamme Oro).