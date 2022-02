Biathlon: Nicolò Bétemps decimo nell’Individuale di Soldier Hollow

Apertura dei Campionati Mondiali Juniores e Giovani di Biathlon (ora italiana) a Soldier Hollow (Utah; Usa) con la disputa dell’Individuale femminile e maschile, format che consegna a Nicolò Bétemps un ottimo decimo posto.



Ad aprire la rassegna iridata 2022 è la 12,5 km maschile, vinta dal finlandese Arttu Heiffinen (36’58”6; 1 1 0 0), davanti allo slovacco Jakub Borgula (38’35”5; 1 0 1 0) e al tedesco Albert Engelmann (39’00”9; 1 1 1 1). Decimo e migliore degli azzurri, Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 39’56”1; 1 1 0 1); 20° Christoph Pircher; 38° Marco Barale.



Nella 10 km femminile, successo della svedese Sara Andersson (38’58”2; 0 2 0 1) segiota dalla coppia tedesca Iva Moric (39’08”0; 0 0 0 0) e Selina Grotian (39’15”2; 1 0 1 0). Al 12° e 15° posto, le sorelle friulane Scattolo, del Centro sportivo Esercito: Ilaria (42’10”1; 0 0 1 1) e Sara (42’38”3; 1 2 1 2); 27° Fabiana Scarpella.



Questa sera alle 19 e alle 22 (ora italiana), l’Individuale Juniores: nei maschi, al via, con il pettorale 50, Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri) e, con il 31, David Zingerle (Cse); nella competizione femminile, con il numero 44, Beatrice Trabucchi (Cse).



CdM Sci alpino



Torna la Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, con due Discese libera, sabato 26 (alle 10.30) e domenica 27 febbraio (alle 10) sulla pista svizzera di Crans Montana. Tra le convocate ci sono Federica Brignone (Cs Carabinieri), Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Elena Dolmen e Monica Zanoner (Cse). Per la trentina Zanoner si tratta dell’esordio assoluto in Coppa del Mondo; per la cadorina Dolmen è la seconda partecipazione, anche se nel 2019, nella ‘libera’ di Garmisch-Partenkirchen, non prese il via.