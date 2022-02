CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Novak Djokovic parteciperà agli internazionali di tennis di Roma pur non essendo vaccinato. Una decisione giusta? “No”, secondo il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato ad Agorà su Rai 3. “Ammesso e non concesso – ha spiegato il numero uno dello sport in Italia – che uno per esempio si faccia la doccia da solo nel camper o mangia e cucina da solo, è il messaggio che è sbagliatissimo al momento, poi si deve vedere che cosa succede da oggi fino a maggio, mi auguro che le cose cambino. Mi auguro che tutti possano veder giocare Djokovic”.