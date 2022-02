Snowboard: Francesia e Cavallo fanno il bis nel Big Air a Pila

Seconda giornata di gare a Pila (Valle d’Aosta) con la tappa di Coppa Italia e lo Snow Park AreaEffe invaso da oltre cento rider alle prese con il Big Air che ha visto bissare il successo di ieri nello Slope stype di Lisa Francesia Boirai e Gabriele Cavallo.



Categoria Ragazzi * Fa doppietta di vittorie il cuneese Jacopo Sonderskov Nielsen (149 punti) davanti a Giovanni Colombo (Sc Crammont MB; 148.25) e al corregionale Lorenzo Scafidi (148). All’8° e 9° posto Giacomo Perrone e Giovanni D’Acierno (Sc Crammont MB); 15° Alexis Marco Jourgeaud e 15° Riccardo Ridella (Sc Crammont MB); 18° Lorenzo De Pace (We Snowboard Cervinia). In campo femminile, successo dell’altoatesina Nicole Bazzanella (127.50 punti); 6° e 7° posto a Clementina Maria Pichler e Samira Brocca (Sc Crammont MB).



Categoria Allievi * Piazza d’onore di Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur; 162.25 punti), alle spalle del lombardo Nicola Galli (166.75), con terzo il trentino Emanuele Di Matteo (160.50). Quinto Emanuele Casi (Sc Crammont MB; 146); 10° Francesco Colombo (Sc Crammont MB); 12° Vittorio Claudio Fubini (We Snowboard Cervinia); 19° Pietro Michele Turco (We Snowboard Cervinia); 21° George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia). Al femminile doppietta di Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur), con sesta Valentina Di Leo (Sc Crammont MB) e 8° Claudia Orillier (Aosta Snowboard club).



Categoria Aspiranti * Terzo gradino del podio a Andrea Lupato (Aosta Snowboard club; 139 punti) alle spalle della coppia altoatesina Felix Fulterer (159.25) e Samuel Brunner (141). Dal 6° al 10° posto: Tommaso Greco (Aosta Snowboard club), Francesco Corrado Borghese (Sc Gressoney MR), Leo Bartoletti (Sc Crammont MB), Gabriel Federico e Alessio Celesia (Aosta Snowboard club); 13° Matthias Welf (Sc Gressoney MR); 16° e 17° Ludovico Carlo Pichler (Sc Crammont MB) e Federico De Luca (We Snowboard club). Unica concorrente, al femminile, la bellunese Elena Luciani (128.50).





Categoria Juniores * Bissa il successo dello Slope style Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB; 171.75 punti), davanti a Francesco Jogna-Prat (165.75) e Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club; 158.75). al 10° posto Kevin Ivan Cassera (Sc Crammont MB); 12° Julien Puppi (Aosta Snowboard club). Al femminile s’impone la piemontese Matilde Pizzuto.



Categoria Seniores * Seconda posizione di Matteo Zilio (Sc Crammont MB; 168 punti) alle spalle del trentino Renato Comotti (170.25), con terza posizione all’altoatesino Philipp Tafener (143); quinto Lorenzo Cortese (Sc Crammont MB).