Snowboard: Casi e Colorni sul podio dell’Sbx a Passo San Pellegrino

Coppa Italia Children di Snowboardcross a Passo San Pellegrino (Trento), con i giovani rider valdostani in evidenza, in particolare Martina Casi capace di conquistare due podi - una vittoria e un secondo posto -, e la terza piazza di Michele Colorni Vitale.



Categoria Ragazzi * gara # 1 – Seconda posizione di Martina Casi (Sc Crammont MB), alle spalle della fiorentina – tesserata in Emilia - Tecla Maestrelli, con terza la milanese – tesserata in Trentino - Aurora Marchelli. In campo maschile, terzo posto di Michele Colorni Vitale (Sc Crammont MB), nella gara vinta dal milanese, tesserato nel bresciano, Michele Ratti davanti al trentino Cristian Precazzini. Al 5° e 6° posto, per lo Snow Team Courmayeur, Giacomo Maria Crippa e Leonardo Monforte; 8° Mathias Joel Vecchi (Sc Crammont MB).



Categoria Allievi * gara # 1 – Successo della milanese, tesserata in Trentino, Giorgia Giurdanella; al 7° posto Giulia Mia Lo Giudice (Snow Team Courmayeur). Al maschile, vittoria del bellunese Luca Apollonio; 6° Elia Tropiano (Snow Team Courmayeur).



Categoria Ragazzi * gara # 2 – Gradino alto del podio a Martina Casi, davanti alla bresciana Miryam Adriana Zani e a Tecla Maestrelli. In campo maschile, s’impone il gardenese Cesare Mattei. Al 4° posto Leonardo Monforte; 6° Michele Colorni Vitale; 10° Mathias Joel Vecchi e Giacomo Maria Crippa.



Categoria Allievi * gara # 2 – Concede il bis Giorgia Giurdanella, con 6° Giulia Mia Lo Giudice. Al maschile, doppietta di Luca Apollonio, con quinta posizione di Elia Tropiano.