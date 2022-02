Snowboard: A Francesia, Cavallo e Zilio lo Slope style di Pila

Slope style di Coppa Italia Children nello Snow Park AreaEffe di Pila organizzata dallo Sc Crammont MB, in palio il 1° memorial Andrea Belfrond ed oltre cento rider al via e vittorie di Lisa Francesia Boirai, Gabriele Cavallo e Matteo Zilio.



Categoria Ragazzi * Vittoria del cuneese Jacopo Sonderskov Nielsen (69.60 punti). Al 5° posto Giovanni Colombo (Sc Crammont MB; 65.40); 8° e 9° Giacomo Perrone e Alexis Marco Jourgeaud (Sc Crammont MB); 13° Giovanni D’Acierno (Sc Crammont MB); 19° Riccardo Ridella (Sc Crammont MB). Al femminile, successo della savonese, tesserata in Piemonte, Leila Martinelli (60.00 punti), con 7° Samira Brocca (Sc Crammont MB; 29.40).



Categoria Allievi * Ad imporsi è il milanese, tesserato in Trentino, Gregorio Marchelli (79.20 punti). In 4° posizione Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur; 74); 6° Emanuele Casi (Sc Crammont MB; 69.20); 10° Pietro Michele Turco (We Snowboard Cervinia); 12° e 13° Vittorio Claudio Fubini (We Snowboard Cervinia) e Franceco Colombo (Sc Crammont MB). In campo femminile, successo di Lisa Francesia Boirai (SnowTeam Courmayeur; 72.60 punti) sulla torinese Stella Accati (66.60) e sulla cuneese Yacy Garberoglio (63.40). Al 6° posto Claudia Orillier (Aosta Snowboard club) e 8° Valentina Di Leo (Sc Crammont MB).





Categoria Aspiranti * Gradino alto del podio al genovese, tesserato in Trentino, Alessandro Di Matteo (77.20 punti). Al 5° posto Tommaso Greco (Aosta Snowboard club; 62) e al 6° Francesco Corrado Borghese (Sc Gressoney MR; 60); dal 10° al 15 posto Gabriel Federico (Aosta Snowboard club), Matthias Welf (Sc Gressoney MR), Andrea Lupato (Aosta Snowboard club), Federico De Luca (We Snowboard Cervinia), Leo Bartoletti (Sc Crammont MB) e Alessoi Celesia (Aosta Snowboard club). In campo femminile, una sola concorrente, la bellunese, tesserata in Trentino, Elena Luciano (55.60).



Categoria Juniores * Prima e terza posizione ai rider rossoneri, grazie a Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB; 79.40) e Julien Puppi (Aosta Snowboard club; 71.60), con piazza d’onore al friulano, tesserato in Trentino, Francesco Jogna-Prat (77.20). al 10° e 11° posto Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club) e Kevin Ivan Cassera (Sc Crammont MB). Successo della trentina, nata a Bologna, Marilù Poluzzi (76.360 punti).



Categoria Seniores * Vittoria di Matteo Zilio (Sc Crammont MB; 77.40 punti, davanti al cuneese Nicolò Valentino Monchiero (73.60) e al bergamasco, tesserato in Trentino, Renato Comotti (72.60); 5° Lorenzo Cortese (Sc Crammont MB).