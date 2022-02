Scialpinismo: Doppietta del Centro sportivo Esercito alla 39^ edizione del Transcavallo

Edizione numero 39 della Transcavallo Long Distance 2022, gara di 24 chilometri e 2810 metri di dislivello a squadre, inserita nel calendario della Grande Course che ha vissuto sulla doppietta degli alpini del Centro sportivo Esercito.



Ad imporsi la coppia Michele Boscacci-Matteo Eydallin (Cse; 2h 56’38”) a precedere, di 2’09”, Nadir Maguet-Davide Magnini (Cse; 2h 58’48”), con terza il duo misto William Boffelli e l’austriaco Jakob Herrmann (3h 05’31”). Ottima la nona posizione conquistata dai gemelli Chanoine, Jacques e Didier (Sc C. Gex; 3h 29’43”); 35a Folco Gabriele e Lorenzo Monti (Sc C. Gex; 5h 18’12”); non ha preso il via la coppia di ex biathleti, l’azzurro Thierry Chenal (Cse) e Christophe Clos (Gs Godioz).



Centro sportivo Esercito che fa sua anche la gara al femminile, grazie a Alba De Silvestro e Giulia Murada, al traguardo in 3h 41”44, davanti alla coppia composta dalla trentina Elena Nicolini e dalla bellunese Martina Valmassoi (3h 55’00) e, terze, l’austriaca Stephanie Kroll e la trentina Giorgia Felicetti (4h 18’48”).



Nell'individuale (13 km e 1350 metri di dislivello) vinta dall’agordino Simone Manfroi (1h 44’04”), settimo assoluto, terzo Master, Roberto Maguet (Sc Torgnon; 1h 53’47”).