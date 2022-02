Sci alpino: Filippo Segala secondo nello Slalom dell’Abetone

Seconda giornata di gara all’Abetone (Pistoia) dell’Arnold Lunn Word Cup, uno Slalom Cittadini che ha visto Filippo Segala (Sc Aosta; 1’26”37) conquistare la piazza d’onore alle spalle del fiorentino Diego Bucciardini (1’26”00), con terzo gradino del podio allo statunitense Isaac Mozen (1’26”61). In 14° posizione Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 1’28”08).



Il programma toscano propone un altro Slalom e chiusura della tappa di World Cup Cittadini con la disputa di un Gigante.



CpI Snowboard



Snowboardcross Fis Junior, ieri, a Passo San Pellegrino (Trento), valido per la Copa Italia, con Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) che conclude in ottava posizione, nella gara vinta dall’ungherese Zsofia Vincze. Al 12° e 14° posto Margherita Gal e Alice Bruno (Aosta Snowboard club). In campo maschile, successo del parmense Luca Abbati. Al 18° posto Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB). Sempre ieri, nella Coppa Italia Children, seconda posizione di Martina Casi (Sc Crammont MB).



FMC Sci alpino



Conclusione della tappa di Cortina d’Ampezzo (Belluno), oggi, con la disputa dello Slalom vinto, nella categoria 60 – 64 anni, dall’austriaco Paul Fuchs (1’14”58). In 11° posizione Corrado Canonico (Sc Pila; 1’20”68).



Nella gara al femminile, ancora un secondo posto di Roberta Persico (Sc Pila; 1’24”01), alle spalle dell’austriaca Anita Gstrein (1’21”68), al terzo successo in altrettante gare.