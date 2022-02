Sci alpino: Alessia Vaglio fa doppietta negli Slalom Fis Junior di Pila

Due Slalom Fis Junior sulla Nouva di Pila, circuito regionale Cva Energie, organizzato dallo Sc Chamolé, con doppietta di vittorie firmata da Alessia Vaglio.



Fa registrare il miglior crono in entrambe le manche e conquista la vittoria in gara #1 la Junior Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’30”32), che precede una coppia di Aspiranti: Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’31”27) e Maria Vittoria Raffaelli (Sc La Thuile Rutor; 1’34”01). Al quarto posto, seconda Junior, Cecilia Anna Bianco (Sc Gressoney MR; 1’35”52) e, quinta, terza Aspiranti, Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’36”17). Al sesto posto, a completare il podio Junior, Martine Brumin (Sc Aosta; 1’36”53).



Nella replica di mezzogiorno, a metà gara è al comando, per soli 8/100, Cecilia Pizzinato, che però non conclude la seconda manche; dalla seconda posizione parziale, fa segnare il miglior tempo e si concede il bis Alessia Vaglio (1’31”73), che precede un pokerissimo di Aspiranti: Francine Rollet (1’35”53), Chiara Verducci (Sc Pila; 1’36”75), Margherita Sala (Sc Gresoney MR; 1’36”83), Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’37”27) e Chiara Olga Boggio (Sc Chamolé; 1’37”89). Al 7° e 8° posto, a completare il podio Juniores, Martine Brumin (1’38”66) e la britannica Shannon Potter (1’39”63).



Sin replica sulla Nouva di Pila con due Slalom Fis Junior maschili, inseriti nel circuito regionale Cva Energie, con organizzazione sempre affidata allo Sc Chamolé.