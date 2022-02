Sci: A Pila si allenano le atlete olimpiche Petra Vlhová (SLO) e Valérie Grenier (CAN) sulla pista Leissé gare

Si è concluso oggi il soggiorno in Valle che due atlete olimpiche internazionali hanno scelto per il loro allenamento la pista Leissé gare di Pila (Aosta) al fine di migliorare sempre più le loro performance.

Nelle giornate di martedì 21 febbraio e mercoledì 22 a Pila c'è stata la possibilità di vedere in azione Petra Vlhová (SLO) vincitrice dell’Oro Olimpico nello Slalom Speciale Femminile, gara svoltasi lo scorso 9 febbraio presso il comprensorio sciistico di Xiaohaituo nella Contea di Yanqing.

Assieme alla campionessa olimpica, ci sarà anche l’atleta olimpica di sci alpino Valérie Grenier (CAN), che ha pure partecipato alle recenti Olimpiadi Invernali dove sfortunatamente non ha però completato lo slalom gigante femminile.

Due giorni di grande sport con due grandi atlete olimpiche circondate da un grande panorama che abbraccia tutti i 4.000: le cime più alte in Italia, dal Monte Bianco al Gran Paradiso.