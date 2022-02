Sci alpino: Allo Sc La Thuile Rutor il Trofeo Le Rocher Hòtel a Champoluc

Slalom Allievi sulla Ostafa 2 di Champoluc, gara inserita nel circuito regionale Gros Cidac, che ha visto al cancelletto di partenza 150 concorrenti e vinta da Giorgia Collomb e Christoph Jacquemod. Organizzato dallo Sc Val d’Ayas, in palio per la classifica per società, il Trofeo Le Rocher Hòtel, che va a fare bella mostra di sé nella bacheca dello Sc La Thuile Rutor, che ha preceduto lo Sc Courmayeur MB e lo Sc Crammont MB.



Fa segnare nettamente il miglior crono in entrambe le manche e conquista il gradino alto del podio Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’21”61), a precedere Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’26”40) e Sara Rubagotti (Sc Mont Glacier; 1’27”17). Al quarto posto Clara Beatrice Parma (Sc Courmayeur MB; 1’27”34) e quinta Giulia Pasquali (Sc La Thuile Rutor; 1’27”40).



Al maschile due doppie coppie al vertice della classifica: lo Sc Courmayeur MB, grazie a Christoph Jacquemod (1’26”53; al comando a metà gara) e Edoardo Sisto Besozzi (1’28”52) e lo Sc La Thuile Rutor, con Leonardo Rosaschino (1’29”04) e Giulio Cervetto (1’29”46), con quinto Yannick Bassanini (Sc Courmayeur MB; 1’30”04). Da segnalare il sesto posto di Hervé Bieller (1’30”06), che con il miglior crono nella seconda manche recupera dalla ventottesima posizione ottenuta a metà gara.



EC Sci alpino



Seconda Discesa libera a Crans Montana (Svizzera) valida per la Coppa Europa di Sci alpino femminile, vinta dalla norvegese Inni Holm Wembstad (1’13”59). La migliore delle azzurre, 8°, la cadorina dell’Esercito, Elena Dolmen (1’14”49); 14° la trentina Monica Zanoner (Cse; 1’14”93). Al 33° posto Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’15”98); 36° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’16”19); 37° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’16”24); 47° Sofia Pizzato (Cse; 1’16”82); 51° Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’17”20).