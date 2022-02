Sci alpino: A Borroni e Marino il Parallelo Cuccioli 2 di Gressoney-St-Jean

Gigante Parallelo sulla Leonardo David di Gressoney-St-Jean riservato alla categoria Cuccioli 2 (anno 2010), organizzato dallo Sc Gressoney MR e vinto da Alyssa Borroni e Matteo Marino. In palio al termine della gara dei Cuccioli 1 (anno 2011), il Trofeo Immobiliare Gest che vede al comando lo Sc Crammont MB davanti allo Sc Courmayeur MB e allo Sc Azzurri del Cervino.



Qualifiche contro il cronometro e i migliori 32 tempi accedevano ai sedicesimo di finale, con eliminazione diretta. Nella finale per il primo e secondo posto, Alyssa Borroni (Sc Crammont MB) aveva la meglio su Maria Luisa Pene Vidari (Sc Courmayeur MB). Nella finalina per il terzo e quarto posto, successo di Arianna Grosso (Sc Mont Glacier) su Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas).



In campo maschile Matteo Marino (Sc Crammont MB) superava Rafael Pieiller (Club de Ski); 3° Lorenzo Giovanelli (Sc La Thuile Rutor) e 4° Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino).