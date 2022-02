PECHINO 2022: Ultime gare disputate: parallelo misto a squadre di Sci Alpino e il Bob a 4

SCI ALPINO: La squadra mista di slalom parallelo con Federica Brignone, Luca de Aliprandini, Marta Bassino e Alex Vinatzer ha raggiunto i quarti di finale ma è stata sconfitta dalla formazione degli Stati Uniti 3-1. L’ultima prova dello sci alpino, rinviata ieri per il forte vento, non ha dato molte speranze alla formazione azzurra che negli ottavi aveva battuto la Russia per 3-1. Nel turno successivo però Paula Moltzan, Tommy Ford , River Radamus, hanno portato a termine vittoriosi la loro prova per la squadra stelle strisce. L’unica soddisfazione se l’è tolta Marta Bassino che ha avuto la meglio su Mikaela Shiffrin.



BOB: L’ultima gara degli azzurri in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali è stata la sessione del bob a 4. Nel National Siding Centre, di Yanqing, Patrick Baumgartner con i frenatori Eric Fantazzini, Alex Vergner, Lorenzo Bilotti, è risultato prima 17° (2:58.42), nella terza manche, poi al 15° posto nell’ultima discesa totalizzando 3.57.70 a +3.40 dal tedesco Francesco Friedrich che ha vinto la gara (3:54.30). Più distante è risultato l’equipaggio guidato da Mattia Variola, con Robert Mircea, Alex Pagnini, José Delmas Oboij, fermatosi nella terza Heat sul 27° posto (3:00.65).