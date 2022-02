CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

La maratona è una corsa estenuante, una vera e propria sfida contro se stessi. Il record di quella più lunga spetta al giapponese Shizo Kanakuri. Nel 1912 durante le Olimpiadi di Stoccolma scomparve nel nulla poco dopo la partenza. Solo nel 1962 raccontò a un giornalista svedese la propria storia: confessò di aver abbandonato la gara poco prima di metà percorso, di essersi rifugiato presso una famiglia svedese e di essere tornato in incognito in Giappone con una nave mercantile. Nel 1967 si ripresentò alle Olimpiadi di Stoccolma per tagliare il traguardo e chiudere la sua personale Maratona durata 55 anni!